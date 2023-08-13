В платье цвета вареного мяса: звезда YouTube без бюстгальтера сверкнула сосками на ивенте

Чтобы оказаться в центре внимания мероприятия, знаменитости приходят без белья.
Звезда YouTube Тефи Пессоа посетила ежегодное мероприятие Variety Power of Young Hollywood, которое состоялось в Голливуде.
Перед фотокамерами звезда соцсетей появилась в длинном закрытом платье цвета вареного мяса с высокой горловиной. Под нарядом на Тефи были только трусы, и она сверкала на ивенте сосками, которые просвечивались сквозь тонкую ткань.
Свой лук Пессоа дополнила черными босоножками. Она сделала укладку с локонами, макияж с нежно-лиловыми тенями на веках и украсила руки множеством колец. Черный маникюр и сливовый педикюр завершили аутфит Тэфи.
Напомним, а актриса Сидни Суини пришла на это мероприятие в кожаном наряде от бренда Alexander McQueen, состоявшего из топа с баской и длинной юбкой с разрезом и молнией.
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