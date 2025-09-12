В платье декольте-сердцем: 59-летняя Сальма Хайек появилась на благотворительном ужине

В рамках Недели моды в Нью-Йорке прошел ежегодный гала-ужин компании Kering. Цель такого VIP-мероприятия — собрать средства в поддержку организаций, борющихся с гендерным насилием в отношении женщин.
На благотворительном ужине уже традиционно собираются голливудские звезды и другие селебрити. Среди почетных гостей, как всегда, была Сальма Хайек — жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, который является председателем и главным исполнительным директором компании Kering. Пара позировала для фото обнявшись.
Сальма надела в этот раз черное платье от Balenciaga, которое напоминало жакет, подчеркивало грудь благодаря декольте-сердцу, а также имело накладные карманы, пуговицы и разрез на юбке.
Вечерний образ она дополнила небольшой черной сумкой, бриллиантовыми серьгами и обувью на высокой платформе. Волосы Хайек собрала в прическу с высокий хвостом.