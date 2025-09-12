В платье декольте-сердцем: 59-летняя Сальма Хайек появилась на благотворительном ужине

Сальма Хайек / © Associated Press

В рамках Недели моды в Нью-Йорке прошел ежегодный гала-ужин компании Kering. Цель такого VIP-мероприятия — собрать средства в поддержку организаций, борющихся с гендерным насилием в отношении женщин.

На благотворительном ужине уже традиционно собираются голливудские звезды и другие селебрити. Среди почетных гостей, как всегда, была Сальма Хайек — жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, который является председателем и главным исполнительным директором компании Kering. Пара позировала для фото обнявшись.

Сальма надела в этот раз черное платье от Balenciaga, которое напоминало жакет, подчеркивало грудь благодаря декольте-сердцу, а также имело накладные карманы, пуговицы и разрез на юбке.

Вечерний образ она дополнила небольшой черной сумкой, бриллиантовыми серьгами и обувью на высокой платформе. Волосы Хайек собрала в прическу с высокий хвостом.

В свет Сальма вышла после того, как отпраздновала свой 59-й день рождения. В своем Instagram она показала, как провела особый день на роскошной яхте с коктейлем «Апероль».

«59 кругов вокруг Солнца, а я все еще танцую. Будьте здоровы и спасибо за любовь», — написала актриса.

Сальма Хайек празднует день рождения

Также в честь дня рождения актрисы мы вспоминали ее пять культовых образов, в которых она появлялась на мероприятиях.

