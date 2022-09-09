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В платье Dolce & Gabbana с пикантным декольте: Моника Беллуччи в элегантном образе сияла в Венеции

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В платье Dolce & Gabbana с пикантным декольте: Моника Беллуччи в элегантном образе сияла в Венеции

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Красота и стройность 57-летней итальянской актрисы неподвластны времени.

Невероятная Моника Беллуччи посетила Венецианский кинофестиваль. Там она представила фильм режиссера Паоло Вирци "Засуха", в котором сыграла главную роль.

На красной дорожке итальянская красавица предстала в наряде любимого цвета – в черном элегантном платье до пола от Dolce & Gabbana со шлейфом и пикантным декольте. Наряд идеально подчеркнул ее сексуальную фигуру.

Моника Беллуччи / © Getty Images
Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Шею Моника украсила роскошным бриллиантовым колье Cartier. В руке она держала черный клатч, инкрустированный стразами.

Моника Беллуччи / © Getty Images
Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Укладка с локонами и вечерний макияж завершили эффектный аутфит Беллуччи, которая всегда выглядит прекрасно.

А на фотоколле ленты актриса предстала в сине-белой полупрозрачной блузке с опущенной линией плеч, черном бюстгальтере, черных прямых брюках и черных босоножках на высокой платформе и каблуке. На шее у нее был золотой кулон на цепочке.

Моника Беллуччи / © Associated Press
Моника Беллуччи / Фото: Associated Press
Моника Беллуччи / © Associated Press
Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Напомним, Беллуччи обожает черный цвет, поэтому она почти всегда выходит в свет в образах total black. К примеру, на Туринском кинофестивале актриса продемонстрировала роскошный образ в черном платье с квадратным вырезом на декольте, золотым украшением на шее, светлым маникюром и несколькими кольцами на пальцах.

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