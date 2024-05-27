В платье ElieSaab с соблазнительным декольте и воланами: красивая Виола Дэвис на Лазурном побережье

Американская актриса, обладательница "Оскара" Виола Дэвис посетила вечеринку бренда Chopard в рамках Каннского кинофестиваля.

Для своего появления она выбрала элегантное платье желтого оттенка бренда ElieSaab с длинными и широкими рукавами. Наряд имел соблазнительное декольте, драпировку на топе и объемные воланы на плечах.

Виола Дэвис / Фото: Getty Images

У Дэвис был парик с локонами, макияж с накладными пышными ресницами и длинные цветочные зелено-фиолетовые серьги.

Напомним, Виола Дэвис на церемонии вручения наград 34-го ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингсе появилась в ярком аутфите. На ней было длинное голубое платье с красной каймой и V-образным вырезом от бренда Tory Burch.

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