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В платье-фениксе: "Мисс Вселенная-2023" Ангелина Усанова показала первый образ в полуфинале конкурса

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
162
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В платье-фениксе: "Мисс Вселенная-2023" Ангелина Усанова показала первый образ в полуфинале конкурса

"Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова / Фото: Getty Images

В Центральной Америке стартовал конкурс красоты и представительница Украины показала первый наряд.

"Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова продемонтировала свой первый образ в полуфинале конкурса, который проходит в Сальвадоре. Модель продефилировала по подиуму в вечернем платье необычного дизайна. Его создал известный нидерландский модельер Ирис ван Херпен. Наряд получил название Phoenix Rising и является очень символичным.

"Украина, которую хотели уничтожить и сжечь, восстает из пепла, как птица Феникс, и возрождается в полной свободе, настоящей независимости и красоте", – такой месседж вкладывает Ангелина Усанова в свой выход в этом вечернем платье.

"Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова / Фото: Getty Images

На странице в Instagram модели говорится, что это платье было создано для коллекции Carte Blanche, означающее "чистое письмо", "белая карта", но дизайнер вкладывает в это название значение "полная свобода". Платья из этой коллекции изображают храбрость и чествуют женское право на красоту.

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Дата публикации
Просмотры
162
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