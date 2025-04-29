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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

В платье Gucci с оригинальными бретельками: Оливия Родриго блистала на мероприятии

Певица посетила гала-вечер в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Оливия Родриго

Оливия Родриго / © Associated Press

Молодая певица Оливия Родриго обычно не является поклонницей нарядов, которые уж слишком много демонстрируют публике, однако любит подчеркивать декольте. Вероятно именно поэтому она выбрала нежное белое платье от Gucci с глубоким вырезом спереди, которое также было украшено необычными бретельками, соединенными серебристой гламурной деталью на груди.

Оливия Родриго / © Associated Press

Оливия Родриго / © Associated Press

Этот образ она дополнила украшениями среди которых можно было увидеть изделия от бренда Anita Ko. Особого внимания стоит уделить макияжу девушки, ведь он был нежным и романтичным.

Оливия Родриго / © Associated Press

Оливия Родриго / © Associated Press

На мероприятии с ней также позировала певица Лили Аллен, которая была очень худой. Чтобы подчеркнуть свою «новую» фигуру она надела топ, который демонстрировал живот, а также юбку с заниженной талией. Похоже, что певица воспользовалась «чудодейным» препаратом для похудения.

Оливия Родриго и Лили Аллен / © Associated Press

Оливия Родриго и Лили Аллен / © Associated Press

Оливия Родриго / © Getty Images

Оливия Родриго / © Getty Images

Оливия Родриго / © Getty Images

Оливия Родриго / © Getty Images

Оливия Родриго / © Getty Images

Оливия Родриго / © Getty Images

Оливия Родриго / © Getty Images

Оливия Родриго / © Getty Images

Оливия Родриго / © Getty Images

Оливия Родриго / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
25
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