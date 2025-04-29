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- Шоу-бизнес
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В платье Gucci с оригинальными бретельками: Оливия Родриго блистала на мероприятии
Певица посетила гала-вечер в Нью-Йорке.
Молодая певица Оливия Родриго обычно не является поклонницей нарядов, которые уж слишком много демонстрируют публике, однако любит подчеркивать декольте. Вероятно именно поэтому она выбрала нежное белое платье от Gucci с глубоким вырезом спереди, которое также было украшено необычными бретельками, соединенными серебристой гламурной деталью на груди.
Этот образ она дополнила украшениями среди которых можно было увидеть изделия от бренда Anita Ko. Особого внимания стоит уделить макияжу девушки, ведь он был нежным и романтичным.
На мероприятии с ней также позировала певица Лили Аллен, которая была очень худой. Чтобы подчеркнуть свою «новую» фигуру она надела топ, который демонстрировал живот, а также юбку с заниженной талией. Похоже, что певица воспользовалась «чудодейным» препаратом для похудения.