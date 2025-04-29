В платье Gucci с оригинальными бретельками: Оливия Родриго блистала на мероприятии

Оливия Родриго / © Associated Press

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Молодая певица Оливия Родриго обычно не является поклонницей нарядов, которые уж слишком много демонстрируют публике, однако любит подчеркивать декольте. Вероятно именно поэтому она выбрала нежное белое платье от Gucci с глубоким вырезом спереди, которое также было украшено необычными бретельками, соединенными серебристой гламурной деталью на груди.

Оливия Родриго / © Associated Press

Этот образ она дополнила украшениями среди которых можно было увидеть изделия от бренда Anita Ko. Особого внимания стоит уделить макияжу девушки, ведь он был нежным и романтичным.

Оливия Родриго / © Associated Press

На мероприятии с ней также позировала певица Лили Аллен, которая была очень худой. Чтобы подчеркнуть свою «новую» фигуру она надела топ, который демонстрировал живот, а также юбку с заниженной талией. Похоже, что певица воспользовалась «чудодейным» препаратом для похудения.

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Оливия Родриго и Лили Аллен / © Associated Press

Оливия Родриго / © Getty Images Оливия Родриго / © Getty Images Оливия Родриго / © Getty Images Оливия Родриго / © Getty Images Оливия Родриго / © Getty Images