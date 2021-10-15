В платье Gucci с пикантным декольте: Джессика Честейн на кинофестивале в Риме

В платье Gucci с пикантным декольте: Джессика Честейн на кинофестивале в Риме

Джессика Честейн приехала на 16-й Rome Film Fest 2021, который проходит в столице Италии.

На фестивале Честейн представляла фильма "Глаза Тэмми Фэй", в котором она исполнила главную роль – американской телезвезды 70–80-х Тэмми Фэй. На фотоколле актриса появилась в красивом синем атласном костюме, состоящем из двубортного жакета и плиссированной юбки-миди. Под жакетом был черный кроп-топ от Eres, а обута Джессика была в черные туфли-лодочки на высоких каблуках. Длинные рыжие волосы актриса распустила и сделала макияж в теплых оттенках.

Джессика Честейн / Associated Press

На красной дорожке знаменитость появилась в роскошном платье, сшитом на заказ, от Gucci. Наряд состоял из топа с глубоким вырезом на декольте голубого оттенка, украшенного стразами и красной юбки в пол, расшитой также сверкающими камнями и стразами.

Джессика Честейн / Associated Press

Роскошный аутфит Честейн дополнила шикарным колье на шее из больших цветных камней. Для вечернего выхода Джессика сделала более насыщенный макияж глаз и губ и выглядела роскошно на красной дорожке.

Джессика Честейн / Associated Press

Джессика Честейн / Associated Press

Читайте также:

В платье с обнаженной спиной: Джессика Честейн в сексуальном луке приехала на премьеру

Великолепная: Джессика Честейн элегантным платьем подчеркнула сексуальную фигуру

Теплые объятия и нежный поцелуй: Джессика Честейн с коллегой по фильму ошарашили публику на кинофестивале

Красивые выходы Джессики Честейн (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку