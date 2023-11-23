В платье и без каблуков: красивая Дженнифер Лопес сходила на шопинг в романтичном образе

Звезда решила отдохнуть от высоких каблуков и выбрала более удобную обувь.
Дженнифер Лопес заметили фотографы, когда она ходила на шопинг в Лос-Анджелесе. Знаменитость ездила в магазин с растениями, вероятно, выбрать что-то для своего нового с Аффлеком дома.
В этот раз наряд звезды отличался от того, что на ней привыкли видеть, ведь Дженнифер не надела ни высоких каблуков, ни обтягивающей одежды. На Лопес были черные балетки, которые она сочетала с платьем серого цвета длины миди. Наряд имел широкую юбку миди с рюшами, черные пуговицы и рукава.
Также она надела на глаза очки от Dior, сделала укладку, макияж, и завершила лук сумкой Birkin от Hermes из крокодиловой кожи.
Новый роскошный дом Лопес и Аффлек приобрели в Беверли-Хиллз совсем недавно. Пара купила недвижимость в кредит, который планируют выплачивать 30 лет. У имения 12 спален, а стоит оно почти 61 млн долларов. Известно, что они уже переехали и, вероятно, продолжают обустраивать свое гнездышко.
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