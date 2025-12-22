ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
203
Время на прочтение
1 мин

В платье и на огромных платформах: Кейт Бекинсейл появилась на публике в компании дочери

Актриса Кейт Бекинсейл удивила, ведь в необычном мини пришла на баскетбольный матч в Калифорнии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл / © Getty Images

Образ звезды был необычным выбором для такого события, ведь была одета в серое платье с рюшами на юбке и шлейфом, которое не имело бретелек, но актриса ее носила в сочетании с объемной накидкой в горошек.

Кейт Бекинсейл / © Getty Images

Кейт Бекинсейл / © Getty Images

Свой образ Кейт дополнила поясом на талии, украшениями в волосах и массивной обувью на огромных платформах и с шипами. Такие наряды в последнее время — часть образа актрисы, в котором она появляется на всех публичных мероприятиях.

Также с Кейт на баскетбол пришел ее единственный ребенок — 26-летняя дочь Лили Мо Шин.

Кейт Бекинсейл и ее дочь / © Getty Images

Кейт Бекинсейл и ее дочь / © Getty Images

В прошлом месяце Кейт также в этой же обуви пришла на интервью. Одета она была экстравагантно, поскольку отказалась от брюк в пользу красного трикотажного боди со стразами, которое сочетала с капроновыми колготками. Эти ботинки актрисы от бренда Current Mood.

Кейт Бекинсейл / © Getty Images

Кейт Бекинсейл / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
203
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie