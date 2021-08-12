В платье и с семьей: Маричка Падалко сходила на премьеру анимации "Щенячий патруль в кино"!

В платье и с семьей: Маричка Падалко сходила на премьеру анимации "Щенячий патруль в кино"!

Ведущая ТСН с дочерьми первой посмотрела культовую анимационную историю.

Вчера, 11 августа, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера культового анимационного приключения "Щенячий патруль в кино"!

Мероприятие посетила Маричка Падалко вместе с семьей: мужем Егором Соболевым и дочерьми.

Маричка Падалко с семьей на премьере анимации "Щенячий патруль в кино"/Пресс-служба

Ведущая ТСН подчеркнула стройную фигуру темно-синим обтягивающим платьем с кружевом на подоле. Свой образ она дополнила светлой сумкой.

Маричка Падалко. Премьера анимации "Щенячий патруль в кино"/Пресс-служба

Премьеру посетили звезды дубляжа: бизнес-вумен и инфлуенсер Александра Пустовит, комики и участники юмористического проекта "Дизель шоу" — Александр Бережок и Евгений Гашенко и актриса Вероника Лукьяненко.

Премьера анимации "Щенячий патруль в кино"/Пресс-служба

Премьера анимации "Щенячий патруль в кино"/Пресс-служба

Премьера анимации "Щенячий патруль в кино"/Пресс-служба

Премьера анимации "Щенячий патруль в кино"/Пресс-служба

Продюсер дневного шоу "Твой день" и телеведущий "1+1" Егор Гордеев, который продублировал главного новостийщика Города Приключений — Марти Изобличителя, не смог посетить событие, так как сейчас он в отпуске. Но это не помешало Егору записать видеообращение к зрителям, которое показали на большом экране перед сеансом. Он призвал всех идти в кинотеатры на просмотр "Щенячего патруля в кино".

Егор Гордеев/Премьера анимации "Щенячий патруль в кино"/Пресс-служба

О фильме

Культовое анимационное приключение врывается на большие экраны! На этот раз Райдер и отряд отважных щенков отправляются в Бухту Приключений, чтобы помешать их главному противнику — грозному мэру Гамдинґеру — наделать там беспорядка. Вооружившись новыми и современными гаджетами, герои отправятся в увлекательное и яркое путешествие, равной которой еще не было в мире Щенячего патруля.

С сегодняшнего дня, 12 августа, анимация в кинотеатрах Украины.

Премьера культового анимационного приключения "Щенячий патруль в кино" (26 фото)

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