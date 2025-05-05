В платье и украшениях матери: 18-летняя дочь скандальной модели Анны Николь Смит вышла в свет

Дэннилин и Ларри Биркхед / © Getty Images

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Они посетили вместе Кентуккийское дерби 151 на ипподроме Черчилл-Даунс в США.

Девушка стала очень похожей на свою знаменитую мать-суперзвезду, однако выглядела не так дерзко. Дэннилин носила милое платье мятного оттенка сшитое из фатина от Mac Duggal. У наряда были открытые плечи, а украшали его объемные рюши и плиссировка. Волосы она украсила заколкой с цветком.

Дэннилин Биркхед с отцом / © Getty Images

В память о матери Дэннилин надела также ее золотые часы и массивное золотое колье с камнем.

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Днем ранее она с отцом также посетила мероприятие — гала-ужин Barnstable Brown Gal, который прошел в рамках дерби. Дэннилин сделала прическу в стиле двухтысячных, а носила она черный наряд своей мамы.

Дэннилин Биркхед с отцом / © Getty Images

Напомним, что Анны Николь Смит — была известна своим характером, романами, эффектными образами и браком с 89-летним нефтяным магнатом Дж. Говардом Маршаллом. На момент свадьбы самой Анне Николь было 26 лет.

Анна Николь Смит / © Associated Press

Анна Николь Смит / © Associated Press

Анна Николь Смит / © Associated Press