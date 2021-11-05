В платье из "бумажной" коллекции: эпатажная телеведущая в образе от Moschino

В платье из "бумажной" коллекции: эпатажная телеведущая в образе от Moschino

Она надела платье из коллекции 2017 года.

Вчера в Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер amfAR, который посетило множество знаменитостей, а также эпатажная Джиджи Гуд - трансвестит и телеведущая, известная тем, что заняла второе место в двенадцатом сезоне реалити-шоу Drag Race.

Она пришла на мероприятие в необычном платье от бренда Moschino из весенне-летней коллекции 2017 года, все платья которой были сделаны по типу нарядов бумажных кукол. Платье было длинное, белое, а спереди на него был нанесен принт в виде женского тела в белье.

Экстравагантный наряд Джиджи дополнила лишь длинным маникюром, рыжим париком и ярким макияжем.

Джиджи Гуд / Getty Images

На этом же мероприятии также присутствовала актриса Мила Йовович со своей 14-летней дочерью Эвер Андерсон, супермодель Алессандра Амбросио, дочь Майкла Джексона Пэрис и певица Биби Рекса.

Мила Йовович с дочерью Эвер / Getty Images

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Getty Images

Пэрис Джексон / Associated Press

Биби Рекса / Associated Press

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