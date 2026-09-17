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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье из бусин от Louis Vuitton: Чейз Инфинити подчеркнула фигуру эффектным нарядом

26-летняя актриса появилась на церемонии вручения премии «Эмми» в роскошном платье силуэта «русалка».

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Чейз Инфинити

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити посетила церемонию вручения премии «Эмми», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Молодая актриса сразу же привлекла внимание публики своим эффектным аутфитом.

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

Как амбассадорка Louis Vuitton, для торжественного вечера она выбрала сшитое на заказ длинное платье-бюстье медного. Наряд без бретелек был сшит из черной органзы и расшит тысячами медных бусин разного размера.

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

Декор полностью покрывал платье, переливался в свете вспышек фотоаппаратов и создавал впечатление металлической поверхности. Приталенный силуэт «русалка» прекрасно подчеркнул фигуру Чейз, а расклешенная юбка переходила в небольшой шлейф.

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

Образ актриса дополнила элегантными бриллиантовыми серьгами, кольцами с камнями и тонкими золотыми браслетами Hearts on Fire. У нее была пышная прическа с прямым пробором и макияж со стрелками и карамельным блеском на губах.

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

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