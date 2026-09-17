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- Шоу-бизнес
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В платье из бусин от Louis Vuitton: Чейз Инфинити подчеркнула фигуру эффектным нарядом
26-летняя актриса появилась на церемонии вручения премии «Эмми» в роскошном платье силуэта «русалка».
Чейз Инфинити посетила церемонию вручения премии «Эмми», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Молодая актриса сразу же привлекла внимание публики своим эффектным аутфитом.
Как амбассадорка Louis Vuitton, для торжественного вечера она выбрала сшитое на заказ длинное платье-бюстье медного. Наряд без бретелек был сшит из черной органзы и расшит тысячами медных бусин разного размера.
Декор полностью покрывал платье, переливался в свете вспышек фотоаппаратов и создавал впечатление металлической поверхности. Приталенный силуэт «русалка» прекрасно подчеркнул фигуру Чейз, а расклешенная юбка переходила в небольшой шлейф.
Образ актриса дополнила элегантными бриллиантовыми серьгами, кольцами с камнями и тонкими золотыми браслетами Hearts on Fire. У нее была пышная прическа с прямым пробором и макияж со стрелками и карамельным блеском на губах.