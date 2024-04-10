В платье из денима: 50-летняя Хайди Клум сверкнула стройными ногами на светской церемонии

В Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения наград Fashion Trust Awards. Впервые это мероприятие провели в прошлом году, а главной его целью является поддержка начинающих дизайнеров. Среди гостей было много знаменитостей.

Немецкая супермодель 90-х и телеведущая Хайди Клум решила привлечь внимание эффектным асимметричным платьем из денима от бренда Sonia Carrasco.

Наряд являл собой очень длинное темно-синее платье с пуговицами и светло-желтой вертикальной строчкой. Носила Хайди наряд, расстегнув спереди и спустив с одного плеча. Дополнила она лук только черными туфлями на каблуках, длинным маникюром, который в этот раз был нюдовым, а также несколькими украшениями и лаконичной укладкой.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Также церемонию посетила Пэрис Хилтон, но была в эффектном "голом" наряде от Модного дома Mugler, который тот представил в коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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