В платье из денима и без лифчика: Миа Риган с бойфрендом Ромео Бекхэмом приехали на показ

Миа Риган и Ромео Бекхэм появились вместе на публичном мероприятии. Похоже, это их первый такой выход после того, как пара возобновила отношения.

Ромео и Миа посетили показ JW Anderson на Лондонской неделе моды. 20-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм был в джемпере с капюшоном и синих джинсах от бренда JW Anderson, а также обут в кроссовки. На шее у него были разноцветные бусы и несколько цепей, а волосы уложены небрежно.

Миа Риган и Ромео Бекхэм / Фото: Getty Images

Его возлюбленная Миа надела платье из денима на тонких бретельках, ассиметрbчного кроя и рваное внизу, дополнила его высокими лаковыми сапогами на каблуках и голубой маленькой сумкой, которую держала в руках.

На запястье у Мии было несколько серебряных браслетов, а на пальцах кольца, также девушка надела тонкую цепочку на шею и серьги-висюльки, сделала легкий макияж, а белокурые волосы заплела в две маленькие косички.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Несколько показов Лондонской недели моды Миа Риган посетила сама без бойфренда.

Миа Риган / Фото: Getty Images

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