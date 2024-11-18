В платье из фольги, рваных колготках и с обнаженной грудью: Николь Кидман примерила смелые образы

57-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии "Оскар" – Николь Кидман – стала главной звездой нового выпуска британской редакции журнала GQ. На обложке глянца она появилась в асимметричном золотом платье из "фольги" от Balenciaga и рваных черных колготках.

Стилист Кэти Гранд подобрала для актрисы и другие, тоже экстравагантные образы: рваные топы от Ned Sims, винтажную одежду Balenciaga, созданную бывшим креативным директором бренда Николя Жескьером еще в 2002 году, а также вещи из современных коллекций Демны Гвасалия.

На одном из фото Николь позирует с обнаженной грудью, прикрывая ее рукой.

В интервью журналу Кидман рассказала о своей новой работе в драме "Девочка" и о процессе актерской игры. Звезда утверждает, что должна действительно чувствовать все, что чувствует ее персонаж, иначе это не даст необходимого "эмоционального удара под дых". Когда камера останавливается, она не может просто снять костюм и уйти. Любые негативные чувства остаются в ее подсознании, признается Николь.

Напомним, ранее Николь Кидман посетила премьеру фильма Netflix "Завороженный" в театре The Paris на Манхэттене, в Нью-Йорке. Актриса приехала на светское мероприятие в белом платье Dolce & Gabbana Alta Moda с длинными рукавами и ажурными цветами. Она дополнила свой полупрозрачный наряд украшениями Wempe и черными туфлями-лодочками на каблуках.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы Николь Кидман (24 фото)