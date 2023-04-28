В платье из кожи и кружева: эффектная Зендея получила награду на светской церемонии

Актриса Зендея стала "Звездой года", получив награду на церемонии CinemaCon Big Screen Achievement Awards, прошедшей вчера в ночном клубе Omnia в Caesars Palace во время CinemaCon, официального съезда Национальной ассоциации владельцев кинотеатров в Лас-Вегасе.

Организаторы собрались, чтобы отметить достижения и выдающуюся работу актеров, актрис и режиссеров.

Зендея / Фото: Associated Press

26-летняя Зендея выглядела великолепно в светло-коричневом платье от Versace из коллекции осень-зима 2001 из кожи и кружева с разрезом на спине и юбкой с узором в виде роз по всей поверхности. Она дополнила образ парой остроносых кожаных туфель на каблуке, которые сочетались с поясом ее платья.

Актриса дополнила образ тройным золотым браслетом на запястье, лаконичными серьгами, несколькими кольцами и светлым маникюром. Красивая укладка и легкий макияж в бронзовых оттенках завершали образ девушки.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы видели образ Зендею в наряде от Louis Vuitton. Девушка вышла на сцену CinemaCon 2023 в наряде в костюмном стиле - жилете с V-образным декольте, голой спиной и ремешками и широких брюках.

Зендея / Фото: Associated Press

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