В платье из латекса и с бриллиантами на шее: Хайди Клум блистала на фэшн-показе в Париже

51-летняя Хайди вышла на подиум во время показа женской одежды весна-лето 2025 "Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth", который прошел в столице Франции.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Клум вышла на подиум в черном латексном платье, пикантно подчеркивающим ее формы и была обута в черные лодочки на каблуках. У модели был насыщенный макияж на лице, длинные светлые волосы были распущены и красиво уложены локонами, в ушах крупные сверкающие серьги, а на шее колье с бриллиантами.

В своем Instagram Хайди показала, как в этом же аутфите позировала перед камерами фотографов.

А еще опубликовала видео, как в черном брючном костюме и туфлях на каблуках дефилировала около Эйфелевой башни.

Читайте также: