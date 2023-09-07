В платье из металлических цепочек: дочь Мадонны появилась в наряде от дизайнера родом из Украины

Платье было создано по особой технологии, которую больше не использует ни один бренд.

Дочь Мадонны - 26-летняя Лурдес Леон - уверенно позировала перед фотографами без бюстгальтера. Девушка посетила мероприятие Victoria's Secret проводимое в рамках New York Fashion Week в Манхэттен-центре. Таким образом бренд решил отпраздновать возвращение своего легендарного шоу с демонстрацией нижнего белья, но теперь оно будет называться The Tour.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Лурдес пришла на мероприятие в непростом наряде - это было мини-платье от американского дизайнера Наталии Феднер (Natalia Fedner), которая родилась в украинском городе Черновцы, но в детском возрасте эмигрировала с родителями в США.

Наряды Наталии характерны тем, что сделаны из металлических цепочек. Такая технология называется Stretch Metal и разработала Наталья ее лично и в 2021 году и запатентовала. Вещи из Stretch Metal принимают форму тела, но при этом могут растягиваться, как ткань.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Лурдес сочетала это необычное и сексуальное платье с туфлями на огромной платформе, длинным квадратным маникюром, а также распустила свои шелковистые волосы. На лице у нее был трендовый латте-макияж, а шею и руки украшали несколько ювелирных изделий с драгоценными камнями.

Ранее в металлических нарядах дизайнера украинского происхождения Наталии Феднер появлялись многие звезды: Бейонсе, Кайли Дженнер, Кортни Кардашьян, Doja Cat, Тина Кароль и многие другие.

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