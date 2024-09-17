В платье из новой коллекции: Эмили Блант посетила гала-вечер в Нью-Йорке

Эмили Блант, которая сыграла в нашумевшем фильме о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер", блистала на светском мероприятии в Нью-Йорке. Вместе с мужем Джоном Красински она появилась на 18-м ежегодном благотворительном гала-вечере Американского института заикания.

Эмили Блант с мужем Джоном Красински / Фото: Associated Press

Звезда надела для этого мероприятия яркое платье от бренда Erdem из коллекции осень-зима 2024. У наряда было глубокое декольте и широкие бретельки.

Также платье Эмили украшали прозрачные вставки на животе и юбке, а также крупный красный цветочный принт. Образ она дополнила укладкой с локонами, макияжем, длинными серьгами и босоножками на каблуках от Jimmy Choo.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее в красном платье Эмили демонстрировала на 30-м вручении премии Гильдии киноактеров. Звезда появилась на мероприятии тогда в ярком платье от Модного дома Louis Vuitton.

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