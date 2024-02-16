В платье из новой коллекции Fendi: Ребекка Фергюсон в роскошном образе на премьере фильма

Ковровая дорожка в этот раз была песочного цвета, чтобы подчеркнут тему фильма, поэтому контрасное платье актрисы было особенно заметно среди всех остальных нарядов звезд мероприятия.

Буквально в январе Модный дом Fendi презентовал свою коллекцию весна-лето 2024, а уже 15 февраля шведская актриса Ребекка Фергюсон вышла на публику в одном из их платьев. Звезда посетила лондонскую премьеру второй части фильма "Дюна", в которой сыграла одну из главных ролей - леди Джессику.

Платье Ребекки было трикотажным, черным и длинным. Спереди на наряде была фигурная аппликация серыми пайетками, которые придавали наряду интересную текстуру.

Также у платья была высокая горловина и рукав-шлейф, тоже с вышивкой бисером. Макияж визажисты сделали ей с акцентом на красные губы, а вот прическа была хоть и простой, но с оригинальным небрежным эффектом.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Также премьеру посетили Флоренс Пью и Леа Сейду, отдавшие предпочтение в нарядам от Louis Vuitton, а также Зендея, которая вышла на красную дорожку в винтажных футуристических полупрозрачных доспехах от Модного дома Mugler, которые бренд презентовал в коллекции 1995 года.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

Читайте также: