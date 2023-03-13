В платье из новой коллекции: Леди Гага продемонстрировала роскошный черный лук от Versace

Обычно ее образы эпатажные, но в этом году певица отдала предпочтению элегантности.

В этом году певица Леди Гага была среди номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня к фильму". Номинацию она получила за саундтрек Hold My Hand к фильму "Топ Ган: Мэверик".

Перед камерами звезда появилась в идеально сидящем на ней платье А-силуэта, которое создала Донателла Версаче. Наряд буквально несколько дней назад был представлен Модным домом в рамках показа коллекции осень-зима 2023-2024.

У платья была полупрозрачная корсетная основа, которая подчеркивала талию Гаги, а также полупрозрачные длинные рукава.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Юбка платья была из плотной ткани, которая идеально держала форму и была спереди украшена ремешком с логотипом бренда.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Образ певица дополнила насыщенным макияжем, акцент в котором был на красных губах, а также довольно простой прической - волосы певицы заплели в французский колосок.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Леди Гага / Фото: Associated Press

Гламура образу добавили украшения с бриллиантами от Tiffany & Co.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Напомним, что в 2019 году Леди Гага уже была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая песня к фильму" за саундтрек Shallow к фильму "Звезда родилась" и победила.

Читайте также: