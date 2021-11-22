В платье из перьев и на шпильках: роскошная Ирина Федишин продемонстрировала стройные ноги на "Вечере премьер"

В платье из перьев и на шпильках: роскошная Ирина Федишин продемонстрировала стройные ноги на "Вечере премьер"

Артистка в нежном красивом аутфите приняла участие в "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

Во Дворце "Украина" состоялся концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", в котором приняли участие многие украинские звезды.

На концерте выступила Ирина Федишин. Для такого события звезда выбрала роскошный образ. Певица была одета в белое мини-платье из перьев с обнаженными плечами. Наряд идеально подчеркнул стройные ноги исполнительницы.

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Платье Федишин сочетала с белыми туфлями на высоких шпильках.

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Волосы певицы были собраны в кудрявую прическу, а на лице был вечерний макияж с акцентом на красной помаде. Уши она украсила длинными серьгами с камнями. Белый маникюр завершил ее лук.

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Танцовщики Ирины были одеты в экстравагантные костюмы с серебряным и золотистым зеркальным покрытием. Такие же у них были шляпы и маски на лицах.

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Артистка надела пояс с таким же зеркальным покрытием.

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Для Леди.ТСН.ua Ирина рассказала, почему она выбрала именно такой образ.

"Я выступаю сегодня с песней "Хай мрії збуваються". В ней есть такие слова: "Хай ангел торкається крилом своїм кожен дім". Песня очень светлая, поэтому такой наряд. Также продюсеры "Светской жизни" хотели, чтобы у меня был белый образ. Мы решили, что должно быть белое платье, а потом пришла идея сделать его из перьев, потому что в композиции говорится о крыльях", — призналась Федишин.

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Мы спросили у Ирины, олицетворяет ли она в этом аутфите образ ангела, на что она ответила:

"Я не могу на себя столь высокую роль брать, но это светлый положительный герой".

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Телеверсию "Вечера премьер" смотрите 26 декабря на канале "1+1".

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