В платье из полиэтилена и сапогах с модным принтом: модель Жизель Оливейра примерила смелые образы

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

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31-летняя бразильская модель Жизель Оливейра снялась в рекламе австралийского бренда Tony Bianco. Стилисты подобрали для нее смелые и даже экстравагантные наряды.

© Instagram Жизель Оливейра

Модель позировала в полностью прозрачном платье из полиэтилена, под которым было бежевое боди, и кожаных туфлях с острым носком.

© Instagram Жизель Оливейра

Также Жизель примерила и искусственную шубу в сочетании с высокими сапогами с тиснением под кожу крокодила и даже позировала без штанов — в одной лишь белой майке и сером жакете.

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© Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

Ну а изюминкой коллекции стали сапоги и мюли с одним из самых трендовых принтов сезона — коровьим.

© Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

Ранее, напомним, бразильская модель Жизель Оливейра вышла на прогулку в кепи от Руслана Багинского.