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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

В платье из полиэтилена и сапогах с модным принтом: модель Жизель Оливейра примерила смелые образы

Бразильянка снялась в новой промокампании обувного бренда.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

31-летняя бразильская модель Жизель Оливейра снялась в рекламе австралийского бренда Tony Bianco. Стилисты подобрали для нее смелые и даже экстравагантные наряды.

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

Модель позировала в полностью прозрачном платье из полиэтилена, под которым было бежевое боди, и кожаных туфлях с острым носком.

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

Также Жизель примерила и искусственную шубу в сочетании с высокими сапогами с тиснением под кожу крокодила и даже позировала без штанов — в одной лишь белой майке и сером жакете.

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

Ну а изюминкой коллекции стали сапоги и мюли с одним из самых трендовых принтов сезона — коровьим.

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

Ранее, напомним, бразильская модель Жизель Оливейра вышла на прогулку в кепи от Руслана Багинского.

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