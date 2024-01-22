В платье c совершенно голой спиной: Николь Кидман ошарашила эффектным нарядом

Актриса Николь Кидман посетила премьеру сериала "Экспаты", где сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а к фотографам оскароносная звезда вышла в роскошном платье от Модного дома Versace.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Наряд Николь был черным, имел тонкие бретельки, драпировку на декольте, а также эффектный, очень низкий вырез на спине.

Но спиной вырезы на платье не закончились, поскольку также они были на талии и юбке. Высокий разрез демонстрировал стройные ноги актрисы и ее туфли на высоких каблуках.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Ярким и не сразу заметным акцентом в образе стала шелковая подкладка платья, которая была в зеленом цвете.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Завершали образ Кидман бриллиантовые украшения: серьги, несколько колец, браслетов и часы. Волосы звезды были уложены в легкие локоны на один бок, а вот макияж ей сделали лаконичный в теплой гамме.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Напомним, что несмотря на то, что с актрисой вышел этот сериал, она уже опять погрузилась в работу. Николь снимается в фильме Babygirl, работа над которым кипит в Нью-Йорке. Известно, что в этой картине Кидман исполнит главную роль - сыграет замужнюю деловую женщину, у которой роман с мужчиной намного младше ее. Роль мужа героини в фильме воплотит Антонио Бандерас.

Читайте также:

Образы Николь Кидман (24 фото)