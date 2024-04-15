В платье из текстурной кожи: Ким Кардашьян произвела фурор на красной дорожке эффектным луком

Образ звезды был в трендовой стилистике Y2K.
Американская суперзвезда Ким Кардашьян умеет быть в центре внимания и выбирать наряды для красных дорожек. На церемонии вручения премии "Прорыв", которая состоялась 13 апреля в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе, она появилась в лаконичном, но очень эффектном аутфите.
На Ким было обтягивающее платье с бретелькой-халтером крест-накрест и эффектными вырезами на талии. Спина у наряда была открытой.
Сделано оно было из текстурной кожи, а его фасон подчеркивал красивую фигуру женщины, а вот оттенок – ее бронзовый загар.
Стилисты Ким сделали ей мокрую укладку, насыщенный макияж в коричневой гамме, а также очень длинный маникюр бордового оттенка.
Завершали наряд прозрачные босоножки на каблуках и платформе.
Это уже второй раз, когда Ким выбирает для красной дорожки однотонное белое платье. Также наряд подобного фасона она носила на вечеринке Vanity Fair, которая ежегодно проводится после "Оскара". И такие вечерние платья кардинально контрастируют с луками, которые она выбирает для повседневной носки.
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