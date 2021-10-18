В платье из тюля и обнаженной спиной: Эмма Уотсон на церемонии в Лондоне

В платье из тюля и обнаженной спиной: Эмма Уотсон на церемонии в Лондоне

31-летняя британская актриса Эмма Уотсон посетила первую в истории церемонию вручения премии Earthshot Prize, которую пресса окрестила "Нобелевской экологической премией".

Светское мероприятие прошло в Alexandra Palace в Лондоне. Премия Earthshot Prize была учреждена принцем Уильямом и Королевским фондом. Кстати, сам принц Уильям с супругой герцогиней Кембриджской Кэтрин тоже присутствовали вчера на светском мероприятии. Их образы мы уже рассматривали в этом материале.

Эмма Уотсон / Associated Press

Эмма Уотсон вышла к фотографам в платье необычного фасона от Oxfam. Это асимметричное платье из белого тюля, с обнаженной спиной и черной юбкой. Лиф наряда и бретельки украшен кружевом.

Эмма Уотсон / Associated Press

Эмма Уотсон / Associated Press

Эмма дополнила свой лук обувью на грубой подошве, лаконичной укладкой, легким вечерним макияжем, серьгой-висюлькой с жемчужным камнем в одном ухе и с большим удовольствием позировала перед камерами фотографов.

Эмма Уотсон / Associated Press

Это глобальная экологическая премия, призванная стимулировать изменения и помочь восстановить нашу планету в течение следующих десяти лет. Принц Уильям считает, что нынешний пессимизм в отношении экологических проблем необходимо превратить в оптимизм.

Эмма Уотсон / Associated Press

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