В платье из веревки: южноафриканская певица в мини сверкнула яркими трусами

Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, известная под псевдонимом Tyla, посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

Там она показала яркий образ. Тайла была одета в экстравагантное желтое мини-платье от бренда Area, которое было создано из веревки, словно намотанной на ее стройное тело. Веревка переходила в бахрому сзади.

Tyla / Фото: Associated Press

В таком наряде Лаура сверкнула кислотно-салатовыми трусами. Обута она была в розовые босоножки на шпильках.

Tyla / Фото: Associated Press

Артистка сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками и необычный маникюр, украшенный стразами. В ушах у нее были розовые серьги, на шее – бирюзовое колье, а на пальцах – кольца с камнями.

На церемонии Tyla получила награду, которой похвасталась перед фотографами.

Tyla / Фото: Associated Press

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