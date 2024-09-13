В платье из веревки: южноафриканская певица в мини сверкнула яркими трусами

Tyla выбрала для своего появления экстравагантный аутфит.
Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, известная под псевдонимом Tyla, посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.
Там она показала яркий образ. Тайла была одета в экстравагантное желтое мини-платье от бренда Area, которое было создано из веревки, словно намотанной на ее стройное тело. Веревка переходила в бахрому сзади.
В таком наряде Лаура сверкнула кислотно-салатовыми трусами. Обута она была в розовые босоножки на шпильках.
Артистка сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками и необычный маникюр, украшенный стразами. В ушах у нее были розовые серьги, на шее – бирюзовое колье, а на пальцах – кольца с камнями.
На церемонии Tyla получила награду, которой похвасталась перед фотографами.
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