В платье из желтого скотча: Джиджи Хадид прошлась по подиуму в шокирующем наряде

Бренд Vetements скопировал наряд бренда Balenciaga и одел в него Хадид.

Известная американская модель - 29-летняя Джиджи Хадид - приняла участие в шоу бренда Vetements, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

На подиум девушка вышла в шокирующем наряде - желтом мини-платье, которое было сделано из скотча с красным логотипом DHL - международной компании экспресс-доставки грузов и документов.

У платье не было бретелек, а носила Хадид его в сочетании с туфлями на каблуках, которые тоже были обклеены скотчем этой же компании.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Подобные вещи известные модные дома зачастую создают, чтобы просто привлечь внимание к своим коллекциям. Однако учитывая то, что креативный директор Vetements Гурам Гвасалия, родной брат Демны Гвасалии - руководителя Модного дома Balenciaga, то такой модный ход кажется очередным вызовом его брату. Дело в том, что между братьями давно существует конкуренция и очень похожая идея со скотчем впервые появилась в коллекции Balenciaga осень-зима 2022. Тогда на шоу бренда полностью обмотанная желтым скотчем пришла сама Ким Кардашьян.

Также отметим, что спустя несколько часов после показа Vetements, Хадид также прошлась по подиуму Модного дома Victoria Beckham, демонстрируя наряды из коллекции весна-лето 2025.

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