В платье изумрудного цвета: Сальма Хайек посетила вечеринку Виктории Бекхэм в Лондоне

Это было одно из самых громких событий в городе, поскольку на нем собралась элита шоу-бизнеса.
Буквально несколько дней тому назад актриса Сальма Хайек сверкала в гламурном синем платье с бахромой на мероприятии в Венеции, а на выходных уже оказалась в Лондоне, поскольку ее пригласили на громкую вечеринку - день рождения Виктории Бекхэм.
Праздник состоялся в заведении Oswald's. Сальма появилась на мероприятии с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино, но если он надел черный полосатый костюм и белую рубашку, то Сальма решила быть более яркой и выбрала платье изумрудного оттенка.
Это был длинный наряд и рукавами и элегантными складками на бедрах. Дополнила она платье черным пальто-накидкой, бриллиантовым колье на шее, элегантной черной сумкой и высокой прической.
Также среди гостей этой вечеринки была замечена актриса Ева Лонгория - лучшая подруга Виктории и крестная мать ее дочери. Она для мероприятия выбрала элегантное черное платье.
Сама же виновница торжества покинула вечеринку по-особенному эффектно, поскольку ее нес на спине муж Дэвид. Но причиной этому был не выпитый алкоголь, а недавно сломанная нога Виктории из-за которой она до сих пор не может нормально ходить.
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