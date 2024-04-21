В платье изумрудного цвета: Сальма Хайек посетила вечеринку Виктории Бекхэм в Лондоне

Это было одно из самых громких событий в городе, поскольку на нем собралась элита шоу-бизнеса.

Буквально несколько дней тому назад актриса Сальма Хайек сверкала в гламурном синем платье с бахромой на мероприятии в Венеции, а на выходных уже оказалась в Лондоне, поскольку ее пригласили на громкую вечеринку - день рождения Виктории Бекхэм.

Праздник состоялся в заведении Oswald's. Сальма появилась на мероприятии с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино, но если он надел черный полосатый костюм и белую рубашку, то Сальма решила быть более яркой и выбрала платье изумрудного оттенка.

Это был длинный наряд и рукавами и элегантными складками на бедрах. Дополнила она платье черным пальто-накидкой, бриллиантовым колье на шее, элегантной черной сумкой и высокой прической.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Также среди гостей этой вечеринки была замечена актриса Ева Лонгория - лучшая подруга Виктории и крестная мать ее дочери. Она для мероприятия выбрала элегантное черное платье.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Сама же виновница торжества покинула вечеринку по-особенному эффектно, поскольку ее нес на спине муж Дэвид. Но причиной этому был не выпитый алкоголь, а недавно сломанная нога Виктории из-за которой она до сих пор не может нормально ходить.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

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