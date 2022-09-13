В платье, как у герцогини Кембриджской: актриса Кэйтлин Менер блистала на церемонии "Эмми"

12 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения главной телевизионной премии года "Эмми". Мероприятие проходило в Microsoft Theatre.

Среди гостей церемонии были актриса Кэйтлин Менер и ее жених – актер, сценарист, режиссер и продюсер Дэнни Стронг.

На дорожку Кэйтлин вышла в изумрудном платье с пайетками, вырезом бардо и отделкой из органзы от дизайнера Jenny Packham, любимого бренда Кэтрин, принцессы Уэльской.

Именно в таком платье мы видели тогда еще просто герцогиню Кембриджскую, а сейчас уже принцессу Уэльскую во время визита на Ямайку в рамках Карибского тура весной 2022 года.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Кэтрин тогда дополнила образ вечерней прической, собранной в красивый пучок, и серьгами-висюльками с изумрудами.

А вот Кэйтлин распустила светлые волосы и уложила их красивыми локонами и сделала макияж с акцентом на насыщенные бордовые губы.

Кэйтлин Менер и Дэнни Стронг / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что финансовое состояние Кейт и Уильяма стремительно увеличилось после смерти Елизаветы II. Еще бы, ведь теперь принц Уильям первый в линии наследник престола.

Читайте также: