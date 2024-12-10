В платье, как у Ким Кардашьян: 62-летняя Мишель Йео снялась для глянца

62-летняя известная актриса малазийского происхождения, обладательница премии "Оскар", "Мисс Малайзия - 1983" – Мишель Йео – стала главной звездой китайской редакции журнала W Magazine. На обложке глянца она появилась в экстравагантном платье из бахромы от Bottega Veneta.

На других снимках она позировала в другом интересном фактурном платье тоже от Bottega Veneta.

А также в уже узнаваемом платье от Balenciaga c острым треугольным декольте. Такое платье для своих выходов выбирали Ким Кардашьян – она пришла в нем на афтепати "Оскара" Vanity Fair в марте этого года, а также Николь Кидман сияла в нем на Венецианском кинофестивале.

К слову, в 2023 году Мишель Йео стала первой азиатской актрисой, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль. Тогда ее речь вдохновила многих – она подчеркнула важность веры в себя и преодоления стереотипов. Актриса награждена званием Датук, что является малазийским аналогом рыцарства, за ее вклад в искусство и культуру.

Ранее, напомним, Мишель Йео посетила кинопремию в Гонконге. На красной дорожке этого мероприятия актриса появилась в эксклюзивном платье от Модного дома Dior. У наряда были длинные прозрачные рукава и пуговицы по всей длине, а сама ткань платья была богато декорирована золотыми нитями и блестками.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

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