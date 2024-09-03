В платье, как у Ким Кардашьян: Николь Кидман в вечернем образе от Balenciaga сияла на красной дорожке

57-летняя актриса в эффектном аутфите представила мини-сериал со своим участием.
Николь Кидман представила на Венецианском кинофестивале телевизионный мини-сериал "Идеальная пара" (The Perfect Couple), основанный на одноименном романе Элин Хильдербранд. В нем актриса исполнила одну из главных ролей.
На красной дорожке Николь предстала в лаконичном черном платье по фигуре от бренда Balenciaga. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройность и имел треугольное острое декольте.
Кидман сделали молочный маникюр, идеально ровную укладку и яркий макияж смоки-айс, губы она накрасила розовой помадой. В ушах у нее были золотые серьги с бриллиантами, а на пальцах кольцо с бриллиантом и кольцо с массивным черным камнем.
Кстати, в таком платье Balenciaga, но жемчужного оттенка выходила в свет Ким Кардашьян. Звезда реалити одела его на афтепати "Оскара" Vanity Fair в марте этого года.
Напомним, на кинофестивале в Венеции Николь Кидман также продемонстрировала роскошный аутфит в корсетном платье из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года бренда Schiaparelli.
Читайте также:
- В белом костюме и слингбэках: Николь Кидман посетила светское мероприятие в Париже
- Спряталась за кепкой и очками: Николь Кидман сходила на соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде-2024
- Была в платье от Balenciaga: как выглядела Николь Кидман в день свадьбы с Китом Урбаном