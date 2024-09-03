В платье, как у Ким Кардашьян: Николь Кидман в вечернем образе от Balenciaga сияла на красной дорожке

Николь Кидман представила на Венецианском кинофестивале телевизионный мини-сериал "Идеальная пара" (The Perfect Couple), основанный на одноименном романе Элин Хильдербранд. В нем актриса исполнила одну из главных ролей.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

На красной дорожке Николь предстала в лаконичном черном платье по фигуре от бренда Balenciaga. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройность и имел треугольное острое декольте.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Кидман сделали молочный маникюр, идеально ровную укладку и яркий макияж смоки-айс, губы она накрасила розовой помадой. В ушах у нее были золотые серьги с бриллиантами, а на пальцах кольцо с бриллиантом и кольцо с массивным черным камнем.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Кстати, в таком платье Balenciaga, но жемчужного оттенка выходила в свет Ким Кардашьян. Звезда реалити одела его на афтепати "Оскара" Vanity Fair в марте этого года.

Ким Кардашян / Фото: Associated Press

Ким Кардашян / Фото: Associated Press

Напомним, на кинофестивале в Венеции Николь Кидман также продемонстрировала роскошный аутфит в корсетном платье из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года бренда Schiaparelli.

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