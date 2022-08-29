В платье, как у Мадонны: Никола Пельтц с мужем Бруклином посетила светское мероприятие

Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц-Бекхэм посетили мероприятие Wendy's в честь нового Strawberry Frosty в Лос -Анджелесе в субботу.

Парочка давно не появлялась в публичном пространстве из-за слухов о вражде между Николой и Викторией Бекхэм. Но когда конфликт был вынесен практически в публичное пространство Пельтц взяла себя в руки, прокомментировала инцидент и начала понемногу появляться на вечеринках и мероприятиях.

23-летния Бруклин был в этот день одет в пастельно-розовые брюки и кроссовки цвета фуксии в сочетании с белой футболкой. Он обнимал жену, когда они вместе позировали фотографам.

Никола была облачена в пастельно-розовое винтажное платье от Versace с оборками и обута в блестящие босоножки на каблуках и платформе, усыпанные стразами, а на плече у девушки была маленькая розовая сумка.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

С недавних пор Никола теперь брюнетка. Свои темные волосы она выровняла и расчесала по пробору.

Кстати, в таком же платье блистала на оскаровской вечеринке Vanity Fair Oscar party в 2006 году поп-королева Мадонна.

Мадонна / Фото: Getty Images

Напомним, ранее пара рассказывала о том, когда они планируют заводить детей.

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