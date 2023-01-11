В платье-кейпе и с сумкой-шаром: "Мисс Украина Вселенная - 2022" Виктория Апанасенко на званом ужине

Девушка выбрала для своего появления лаконичный наряд, который идеально подчеркивал ее красивую фигуру.
Представительница Украины на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2022" Виктория Апанасенко продемонстрировала новый красивый вечерний образ, который выбрала для званого ужина с мэром города Новый Орлеан Латойей Кантрелл и другими конкурсантками.
Звезда выбрала белоснежное платье-кейп от украинского бренда L'Ange Blanc с квадратным декольте, которое дополнила туфлями на высоких каблуках и гламурной сумкой-шаром.
Также Виктория сделала элегантную прическу с легкими локонами, красивый макияж глаз, а вот единственным ярким акцентом в образе стала красная помада на губах.
Конкурса "Мисс Вселенная" пройдет в Новом Орлеане, США. Желаем украинке удачи и надеемся увидеть ее в финале, который состоится 14 января.
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