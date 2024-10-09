В платье-кейпе от Oscar de la Renta: Памела Андерсон блистала на церемонии в Нью-Йорке

57-летняя звезда опять вышла на красную дорожку без макияжа.

Во вторник, 8 октября, в Нью-Йорке состоялось вручение премии журнала Glamour "Женщина года". Мероприятие посетили многие мировые знаменитости, среди которых была актриса и модель Памела Андерсон.

Звезда вышла на красную дорожку в роскошном длинном платье-кейпе от Модного дома Oscar de la Renta. Ее наряд был нежного мятного оттенка, имел прямую приталенную юбку, небольшой шлейф и накидку.

В верхней части платье имело прозрачную вставку и было украшено кристаллами. Наряд Памела носила в сочетании с бежевыми туфлями и парой лаконичный бриллиантовых сережек в ушах. Волосы она распустила, уложила в простую прическу, макияжа на лице у Памелы практически не было, она только нанесла легкий увлажняющий блеск на губы.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На церемонии Андерсон стала одной из почетных обладательниц премии "Женщина года" и позировала с наградой.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Это мероприятие произошло вскоре после того, как Андерсон снялась для специальной цифровой обложки издания, где она также была запечатлена с минимальным макияжем и прической.

Наряды от бренда Oscar de la Renta Андерсон надевает довольно часто на светские мероприятия, но одним из самых знаковых ее появлений в нем стал дебют на Met Gala. Актриса тогда блистала перед камерами в бальном платье кремового оттенка.

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