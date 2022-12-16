В платье-кейпе с эффектной прозрачной вставкой: Кейт Уолш на премьере "Эмили в Париже"

Уже во второй раз она выбирает наряд с прозрачной деталью.

15 декабря в Нью-Йорке звезды сериала "Эмили в Париже" собрались на премьеру третьего сезона этого ситкома. Помимо Лили Коллинз, которая сыграла в сериале главную роль, перед камерами на красной дорожке появилась и непревзойденная Кейт Уолш, хорошо известная многим по длинному медицинскому сериалу "Анатомия страсти".

На красную дорожку актриса вышла в очень необычном наряде - белом платье-кейпе с прозрачной сетчатой и черной вставкой, которая полностью открывала ногу звезды.

Автором наряда является бренд Stephane Rolland, платье входит в его кутюрную коллекцию осень-зима 2022. Также вокруг вставки на платье была вышивка серебристыми пайетками. Образ актриса дополнила набором украшений, вечерним макияжем и элегантной укладкой. Завершали этот смелый лук черные босоножки на ремешках и бордовый маникюр. Единственная деталь, которая немного подвела, - сетчатая вставка - на ней появились складки, которые на фото немного напоминали затяжки.

Кейт Уолш / Фото: Getty Images

Ранее в платье с прозрачной вставкой, но серого цвета, Кейт появлялась на премьере в Париже. Автор этого наряда - тоже Stephane Rolland.

Кейт Уолш / Фото: Associated Press

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