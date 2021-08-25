В платье-кимоно с вышивкой: роскошная Ирина Билык выступила на праздничном концерте в "Олимпийском"

Поп-дива во время концерта к 30-й годовщине Независимости Украины исполнила свои хиты 90-х.

В Киеве, на НСК "Олимпийский", состоялся большой праздничный концерт "День Независимости страны" с участием украинских звезд.

Своим выступлением порадовала поп-дива Ирина Билык, которая стояла у истоков становления украинского шоу-бизнеса во время независимости нашей страны. Она выполнила хиты "А я пливу у човні", "Ти мій" та "Мовчати", которую спела в дуэте с Арсеном Мирзояном.

Ирина Билык/Служебные видео

Билык продемонстрировала роскошный аутфит. На ней был черный наряд-кимоно длины макси, который состоял из жакета-плаща и брюк. Он был украшен розовой вышивкой — на спине двумя птицами с блестящей бахромой, а спереди — флористическим изображением с бахромой.

Ирина Билык/Служебные видео

Ирина Билык/Служебные видео

Аккуратная укладка и макияж с нежно-розовыми тенями на веках завершили лук Ирины.

Ирина Билык/Служебные видео

Ирина Билык/Служебные видео

А ее коллега по сцене — Наталья Могилевская — решила приятно удивить зрителей концерта своим эффектным появлением. Она заехала к сцене на огромной птице, которая подсвечивалась.

Наталья Могилевская/Служебные видео

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