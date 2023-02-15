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В платье-кольчуге и с цветком в руках: Алина Байкова на Неделе моды в Нью-Йорке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
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В платье-кольчуге и с цветком в руках: Алина Байкова на Неделе моды в Нью-Йорке

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Украинская модель Алина Байкова, которая живет и работает много лет в США, не пропускает фэшн-показы на Нью-Йоркской неделе моды.

В День Валентина Алина побывала на показе Naeem Khan и любезно позировала перед камерами фотографов, работающих на светском мероприятии. Одета Байкова была в миниатюрное платье-кольчугу бронзового цвета с длинными рукавами и высоким воротом и обута в серебристые туфли-лодочки на каблуках. В руках модель держала серебристый клатч и одну красную розу, видимо, в честь праздника подаренную ей.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

Светлые локоны Алина распустила и расчесала просто по пробору, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы.

Ранее мы показывали фото Байковой с шоу бренда alice + olivia, куда модель приехала в белой пелерине на золотых пуговицах и с асимметричным подолом, а также в джинсовых кюлотах с бахромой.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

А также нам запомнился лук в комбинезоне со стразами, в нем супермодель посетила показ бренда Bronx and Banco тоже на Неделе моды в Нью-Йорке.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
385
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