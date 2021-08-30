В платье-кольчуге и со смелым чокером на шее: Биби Рекса на модном шоу

В платье-кольчуге и со смелым чокером на шее: Биби Рекса на модном шоу

Фотографы запечатлели Биби по пути на показ.

Американская певица Биби Рекса стала одной из гостей модного показа Dolce & Gabbana, который проходил в Венеции. Звезда, как и другие ее коллеги, появилась на шоу в водном такси.

Наряд Биби был без бретелей и полностью имитировал кольчугу, а на шее у нее был смелый чокер со словом SEX. Волосы Биби были собраны в высокую прическу, а на лице певице сделали яркий макияж.

Биби Рекса / Getty Images

Также показ, который прошел на главной площе Венеции Санкт-Марко, посетила Дженнифер Лопес, Хайди Клум, Моника Беллуччи и другие звезды.

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Звездные гости на показе Dolce & Gabbana в Венеции (7 фото)

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