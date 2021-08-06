В платье-кольчуге с голой спиной: модель повторила канонический образ Пэрис Хилтон из нулевых

21-летие Пэрис отпраздновала масштабно, а один из ее образов с вечеринки стал символом нулевых, которые неоднократно повторяли многие знаменитые красотки.

В 2002 году светская тусовщица Пэрис Хилтон очень масштабно отпраздновала свое совершеннолетие. Она организовала вечеринки в пяти крупных городах: Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Самой запоминающейся из них стала вечеринка в Лондоне, на которую гламурная модница пришла в серебряном платье-кольчуга длины мини, усыпанном стразами. Наряд имел глубокое декольте, а сбоку на бедре у платья был высокий разрез.

Свой образ Пэрис тогда дополнила розовыми босоножками, квадратной сумкой и широким сверкающим чокером. На голове у девушки было несколько заколок в виде бабочек, которые были безумно популярны в нулевые.

Пэрис Хилтон / Getty Images

Этот образ хоть и был довольно смелым, но все же стал одним из культовых. Многие знаменитости неоднократно повторяли наряд Пэрис, как вот, например, модель и участница реалити-шоу Ава Капра. Девушка появилась на 5-м ежегодном благотворительном мероприятии в серебристом платье, босоножках, полностью усыпанных стразами и с клатчем в руках. Прическа и чокер Авы также повторяли детали образа Хилтон в 2002-м.

Ава Капра / Getty Images

Также в подобном наряде ранее появлялась подруга Пэрис - Ким Кардашьян. В серебристом мини с декольте она позировала на показе Versace осень-зима в 2019 году.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Getty Images

Скопировала Пэрис и ее сестра Никки. В 2018 году девушка нарядилась своей сестрой для вечеринки на Хэллоуин.

Ники Хилтон / Getty Images

А Кендалл Дженнер удивила всех. Платье "как у Пэрис" она надела на собственный день рождения, когда ей тоже исполнился 21 год.

Сама же Пэрис тоже не забывает всем напоминать, что платье-кольчуга - ее идея. Поэтому звезда неоднократно появлялась в различных вариациях этого наряда. Например, вот одна из его воплощений на презентации парфюма.

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Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

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