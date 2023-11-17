В платье-"кольчуге" с пикантными разрезами: Шакира посвятила песню бывшему и получила за нее "Грэмми"

Певица Шакира получила несколько наград во время ежегодной церемонии вручения премии Latin Grammy Awards, прошедшей в испанской Севилье.

На светском мероприятии к певице присоединились двое ее сыновей от бывшего возлюбленного Жерара Пике.

Шакира / Фото: Associated Press

Шакира получила награду за песню "Te felicito", победившую в номинации "Лучшая поп-песня", в которой Шакира рассказала об измене мужа.

"Я рассыпалась на кусочки, чтобы заполнить тебя

Меня предупреждали об этом, но мне было все равно

Я поняла, что все обман

Это было последней каплей", - поет Шакира.

Посвятила композицию певица Жерару Пике, который ей изменял.

На дорожке Шакира позировала в пикантном кольчужном платье, с сексуальными разрезами до бедра и множеством вырезов изумрудного цвета, которое дополнила золотыми босоножками на высоких каблуках.

Шакира / Фото: Associated Press

Звезда сделала насыщенный макияж, распустила кудрявые волосы и в руках держала три статуэтки "Грэмми". А в зале ее поддерживали сыновья - Милан и Саша.

Шакира / Фото: Associated Press

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