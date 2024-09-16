В платье-кольчуге с V-образным декольте: британская актриса засветила интересные татуировки

27-летняя Элла Пернелл в наряде цвета металлик появилась на светском ивенте.

Британская актриса Элла Пернелл посетила 76 церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Перед фотографами она появилась в длинном цветовом платье металлик от Rabanne, изготовленной из фирменной кольчуги бренда. Наряд имел V-образное декольте, полуобнаженную спину и разрез сзади.

Элла Пернелл / Фото: Associated Press

В этом платье Элла продемонстрировала свои интересные татуировки.

Элла Пернелл / Фото: Associated Press

Аутфит Пернелл дополнила серебряными босоножками со стразами и на шпильках.

Актрисе сделали прическу с локонами и макияж с помадой темно-бордового цвета. Лук Элла завершила бриллиантовыми украшениями от De Beers: длинными серьгами, браслетами и кольцами.

Элла Пернелл / Фото: Associated Press

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