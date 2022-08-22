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В платье-комбинации и лоферах: Оливия Родриго попала под прицел папарацци в гламурном панк-образе

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В платье-комбинации и лоферах: Оливия Родриго попала под прицел папарацци в гламурном панк-образе

Оливия Родриго / Фото: Getty Images

Для своего выхода юная звезда выбрала эффектный лук.

19-летняя певица Оливия Родриго, выглядела очень смело в черном платье-комбинации от бренда Mirror Palais, которое надела в пятницу вечером. Наряд был выполнен из атласного шелка и имел довольно сексуальное декольте с кружевными чашками, а также тонкие бретельки. Стоимость такого платья 595 долларов. 

Оливия Родриго / © Getty Images
Оливия Родриго / Фото: Getty Images

Образ девушка дополнила черными лоферами, белыми высокими носками и лакированой сумкой с короткой ручкой. Волосы Оливия распустила, а вот из ярких акцентов в этом луке был только красный маникюр.

Отметим, что таком панк-образе образе певица ходила на бродвейский концерт в Нью-Йорке The Bowery Ballroom. А вот платье от Mirror Palais, которое она выбрала, - это довольно популярный среди знаменитостей бренд, основанный Марсело Гайей.

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Дата публикации
Просмотры
493
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