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В платье-комбинации и с идеальным маникюром: Скарлетт Йоханссон на гала-концерте с мужем

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
81
Время на прочтение
1 мин
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В платье-комбинации и с идеальным маникюром: Скарлетт Йоханссон на гала-концерте с мужем

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Пара выбрала наряды в черно-белых цветах.

Актриса Скарлетт Йоханссон посетила гала-концерт Американского музея естественной истории, который состоялся в четверг, 30 ноября, в Нью-Йорке. Звезда появилась на этом мероприятии в компании своего мужа Колина Джоста. Для красной дорожки пара выбрала похожие наряды.

Скарлетт Йоханссон с мужем / © Associated Press
Скарлетт Йоханссон с мужем / Фото: Associated Press

На Скарлетт было черное шелковое платье-комбинация, которое она сочетала с длинным белым двубортным пальто с черными пуговицами. Пальто было идеально подобрано по длине к платью.

Также актриса сделала несколько ярких акцентов: накрасила губы красной помадой, в нагрудный карман пальто положила красный шелковый платок и сделала идеальный красный маникюр.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press
Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Завершали ее вечерний аутфит бриллиантовые украшения, клатч в руке, туфли на каблуках и прическа с двумя ниспадающими прядями волос на лицо.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press
Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Колин же надел классический черный смокинг с белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

Скарлетт Йоханссон с мужем / © Associated Press
Скарлетт Йоханссон с мужем / Фото: Associated Press

Также на этой неделе показала мужа публике актриса Марго Робби. Пару заметили папарацци на улице в Нью-Йорке.

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Дата публикации
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