В платье-комбинации и с идеальным маникюром: Скарлетт Йоханссон на гала-концерте с мужем

Пара выбрала наряды в черно-белых цветах.
Актриса Скарлетт Йоханссон посетила гала-концерт Американского музея естественной истории, который состоялся в четверг, 30 ноября, в Нью-Йорке. Звезда появилась на этом мероприятии в компании своего мужа Колина Джоста. Для красной дорожки пара выбрала похожие наряды.
На Скарлетт было черное шелковое платье-комбинация, которое она сочетала с длинным белым двубортным пальто с черными пуговицами. Пальто было идеально подобрано по длине к платью.
Также актриса сделала несколько ярких акцентов: накрасила губы красной помадой, в нагрудный карман пальто положила красный шелковый платок и сделала идеальный красный маникюр.
Завершали ее вечерний аутфит бриллиантовые украшения, клатч в руке, туфли на каблуках и прическа с двумя ниспадающими прядями волос на лицо.
Колин же надел классический черный смокинг с белой рубашкой и галстуком-бабочкой.
Также на этой неделе показала мужа публике актриса Марго Робби. Пару заметили папарацци на улице в Нью-Йорке.
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