В платье-комбинации и жемчугах: Рианна сходи на ужин в экстравагантном аутфите

В платье-комбинации и жемчугах: Рианна сходи на ужин в экстравагантном аутфите

Певица любит неординарные образы, в которых сочетает вещи различных брендов и стилей.

Певица и бизнесвевумен Рианна решила сходить вчера вечером в итальянский ресторан в Нью-Йорке, возле которого ее подловили папарацци. Звезду без ее бойфренда A$AP Rocky, но в очень эффектном черном платье-комбинации с кружевными вставками, имитацией боди и подвязок.

Дополнила Рири свой вечерний наряд черными лакированными слингбеками и сумкой Gucci. А вот из украшений она предпочла двойную жемчужную нить и золотые аксессуары. Завершил аутфит Рианны макияж с яркой помадой на губах, черные стрелки и модная стрижка пикси.

Рианна / Getty Images

Напомним, в апреле звезда продемонстрировала образ в стиле спорт-шик. Тогда она сходила на ужин в ресторан Wallys в Лос-Анджелесе в костюме Adidas, а через плечо у нее висела объемная сумка Prada из лимитированной коллекции созданной вместе с Adidas.

Рианна / Getty Images

Читайте также: В пальто от Джона Гальяно за 22 тысячи долларов: Рианна блеснула образом

Показ Рианны Savage X Fenty (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку