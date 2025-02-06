В платье-комбинации оттенка сливочного масла: Анджелина Джоли блистала на красной дорожке

Оскароносная звезда выбрала лаконичный наряд для нового появления на публике.
49-летняя Анджелина Джоли посетила церемонию вручения премии Maltin Modern Master Award, которая прошла в рамках 40-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.
Актриса вышла на красную дорожку в простом шелковом платье-комбинации с открытой спиной и карманами. Наряд был свободного фасона и трендового оттенка сливочного масла.
Анджелина дополнила платье жакетом в тон платья, который носила накинув на плечи, а затем сняла, чтобы позировать фотографам. Также на актрисе были украшения от Nak Armstrong и черные лаконичные туфли на каблуках.
Этот наряд немного напомнил по дизайну шелковое платье серого цвета, которое актриса носила ранее. Оно было создано брендом Анджелины Atelier Jolie.
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