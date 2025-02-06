Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье-комбинации оттенка сливочного масла: Анджелина Джоли блистала на красной дорожке

В платье-комбинации оттенка сливочного масла: Анджелина Джоли блистала на красной дорожке

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Оскароносная звезда выбрала лаконичный наряд для нового появления на публике.

49-летняя Анджелина Джоли посетила церемонию вручения премии Maltin Modern Master Award, которая прошла в рамках 40-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. 

Актриса вышла на красную дорожку в простом шелковом платье-комбинации с открытой спиной и карманами. Наряд был свободного фасона и трендового оттенка сливочного масла.

Анджелина Джоли / © Associated Press
Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Анджелина дополнила платье жакетом в тон платья, который носила накинув на плечи, а затем сняла, чтобы позировать фотографам. Также на актрисе были украшения от Nak Armstrong и черные лаконичные туфли на каблуках.

Анджелина Джоли / © Associated Press
Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Этот наряд немного напомнил по дизайну шелковое платье серого цвета, которое актриса носила ранее. Оно было создано брендом Анджелины Atelier Jolie.

Анджелина Джоли / © Associated Press
Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Читайте также:

Елене Зеленской – 47! Что известно о первой леди Украины?

Елене Зеленской – 47! Что известно о первой леди Украины?

Похожие темы:

Следующая публикация