В платье-комбинации с изысканным декольте: Дженнифер Лопес посетила галавечер
Она одна из тех звезд, которые умеют подчеркивать свою красоту одеждой и платье, которое Лопес выбрала в этот раз, — не исключение.
Дженнифер Лопес выступила на сцене во время мероприятия «Незабываемый вечер», которое состоялось в отеле в Беверли-Хиллз и проводилось Фондом исследования рака у женщин для сбора средств. Лопес со сцены вручила награду Кэрри Вашингтон за мужество.
Мать Керри поборола рак молочной железы после того, как ей поставили диагноз в 2004 году. Быстрое лечение спасло ей жизнь, что побудило Керри стать защитницей информации о раке.
Дженнифер выбрала для гала-вечера классический образ, ведь соединила черную-платье комбинацию с кружевным лифом и блейзер с кружевом на подоле. Этот образ звезды был от бренда Celia Kritharioti из коллекции Haute Couture весна-лето 2026.
Она дополнила платье драгоценностями от Cartier, ярким макияжем и ликоничной прической, которая идеально подходила к луку.