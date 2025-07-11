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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

В платье-комбинации с кружевом: Джулия Гарнер в нежном наряде приняла участие в фотосессии

Образ актрисы был в серебристых тонах — это отсылка к ее роли в будущем фильме.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джулия Гарнер

Джулия Гарнер / © Getty Images

Актриса Джулия Гарнер посетила фотоколл к фильму студии Marvel «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», которая прошла в Лондоне. На голубую дорожку она вышла в нежном платье от Erdem, которое было выполнено в бельевом стиле, но полностью расшито пайетками.

Также наряд Гарнер был украшен аппликацией в виде больших цветов в некоторых местах платья, а на подоле и декольте его украшало белое кружево со стразами. Образ Джулии дополнили серьги-капельки серебристого цвета, серебристые босоножки на каблуках и объемная прическа с локонами.

Джулия Гарнер / © Getty Images

Джулия Гарнер / © Getty Images

Ранее она также посетила презентацию, на которую также пришла в платье серебристого цвета. Наряд Гарнер стал намеком на ее роль в фильме, ведь она сыграет персонажа Серебряный Серфер. Актриса носила наряд от бренда Thom Browne из коллекции весна-лето 2017, в котром была прозрачная вставка.

Джулия Гарнер / © Associated Press

Джулия Гарнер / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
147
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