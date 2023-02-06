В платье, которое напоминает волну: Cardi B появилась в архитектурном наряде на красной дорожке

Скандальная рэп-исполнительница Cardi B появилась среди гостей церемонии "Грэмми", которая прошла в Лос-Анджелесе вчера, 5 февраля. Звезда вышла на красную дорожку в синем платье от бренда Gaurav Gupta из кутюрной коллекции весна-лето 2023, которое, вероятно, для нее сделали в эксклюзивном дизайне с длинной юбкой и шлейфом.

Карди Би / Фото: Associated Press

У платья был очень необычный верх с плиссировкой, напоминающей волну. Также украшали платье декольте и вырез на талии.

Этот потрясающий и архитектурный наряд певица дополнила черным маникюром, красивым макияжем и украшениями с бриллиантами от бренда Messika.

Карди Би / Фото: Associated Press

Также после красной дорожки Cardi B вышла на сцену, чтобы вручить награду в категории "Лучший рэп-альбом". Для своего появления она переоделась в очень символичный наряд - футуристичное металлическое платье от Paco Rabanne из коллекции весна-лето 2021. Этот наряд стал данью уважения культовому модельеру Пако Рабану, который ушел из жизни 3 февраля в возрасте 88 лет.

Карди Би / Фото: Associated Press

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